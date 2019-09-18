«Интерфакс»: Украинская сторона не стала подписывать в Минске «формулу Штайнмайера»

Представители украинской делегации отказались от закрепления на бумаге «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.



По его словам, украинская сторона в ходе встречи Трехсторонней контактной группы в Минске отказалась закреплять на бумаге и подписывать «формулу Штайнмайера», мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен Комплексом мер по выполнению Минских соглашений.



Отмечается, что Киев настаивает на первостепенной передаче ему под контроль участка границы с Россией на Донбассе, а также разоружении пророссийских боевиков. «Лишь после этого Киев предлагает провести выборы», — отметил собеседник агентства.



По словам источника, в условиях отказа Киева от подписания «формулы Штайнмайера» не удалось достичь договоренности по разведению сил на линии противодействия в Донбассе.



Также источник «Интерфакса» сообщил, что ТКГ пока не смогла согласовать условия обмена задержанными между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». «Переговоры идут трудно, условия обмена согласовать пока не удается. Вероятность того, что здесь будет компромисс сегодня, очень мала», — сказал собеседник агентсва.

В последние дни в Киеве продолжается дискуссия о возможности применения «формулы Штайнмайера» для урегулирования на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение «формулы Штайнмайера» на встрече лидеров государств «нормандской четверки».



В Москве ожидали, что «формула Штайнмайера» будет зафиксирована на бумаге во время заседния ТКГ. Там назвали это «домашней работой» перед проведением саммита лидеров «нормандского формата».