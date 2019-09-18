Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украинская сторона в ТКГ назвала условия выполнения «формулы Штайнмайера»

18 сентября 2019, 20:21

Украинская сторона в ТКГ назвала условия выполнения «формулы Штайнмайера»

Украинская сторона не имеет принципиальных возражений по применению «формулы Штайнмайера» относительно местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, однако есть ряд условий. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Отмечается, что реализация этой формулы возможна лишь при выполнении ряда пунктов. «Полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями», — пояснила Олифер.

Она также добавила, что украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Но российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения, подчеркнула пресс-секретарь Кучмы. Кроме того, в Минске достигли «значительного прогресса» по предстоящему обмену пленными.

В свою очередь представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что украинская сторона сегодня отказалась закреипить «формулу Штайнмайера» на бумаге. «То есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует его ТАСС.

В последние дни в Киеве продолжается дискуссия о возможности применения «формулы Штайнмайера» для урегулирования на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение «формулы Штайнмайера» на встрече лидеров государств «нормандской четверки».

В Москве ожидали, что «формула Штайнмайера» будет зафиксирована на бумаге во время заседния ТКГ 18 сентября. Там назвали это «домашней работой» перед проведением саммита лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия).

Состоится ли «нормандская» встреча лидеров в ближайшее время, неизвестно.

ТЕМЫ

Люди
Леонид Кучма Дарка Олифер
Организации
Минские соглашения Трехсторонняя контактная группа формула Штайнмайера
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:22
Сепаратист Губарев назвал лживыми СМИ «ДНР»
15:00
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
11:51
Запущена онлайн-трансляция ремонта моста в Станице Луганской
10:23
Сегодня в Минске обсудят выплату украинских пенсий жителям Донецка и Луганска
22:20
Над линией конфликта. Главные события Донбасса за день
21:53
35 тысяч жителей Донецка хотят получить паспорта РФ. В «ДНР» назвали это «ажиотажем»
18:28
В «ДНР» заявили, что убитый в Мариуполе Джумаев находился в списке на обмен
17:25
В Донецке фура столкнулась с легковым авто, есть пострадавшие
16:22
Ходаковский рассказал, как Пушилин и Дикий помогли ему в конфликте с Захарченко
16:17
В ЛугОГА опровергли слухи о закрытии КПВВ в Станице Луганской на время ремонта моста
12:34
В ООН считают, что выплата пенсий жителям Донецка и Луганска поможет объединить Украину
12:13
В «ДНР» объяснили повышение тарифов на ЖКХ низкими зарплатами коммунальщиков
11:44
Миссию ООН по-прежнему не пускают в тюрьмы «Л-ДНР» и Крым
09:41
ОБСЕ зафиксировала неотведенное вооружение в аэропорту вблизи Луганска
08:00
Правозащитники: Родственники пленного боевиков «ЛНР» неделю не могут с ним связаться
все новости
22:05
На матче «Шахтер» — «Мансити» арбитру помогут видеоповторы. Впервые в истории Украины
21:57
Зеленский предложил не растягивать разведение войск на Донбассе «на 300 лет»
21:06
В ОБСЕ сообщили об увеличении нарушений перемирия на Донбассе
20:21
Украинская сторона в ТКГ назвала условия выполнения «формулы Штайнмайера»
19:50
Полиция задержала мужчину, который угрожал подорвать мост в Киеве
18:45
Пристайко: Местные выборы по всей Украине – идеально, но нужны гарантии по Донецку и Луганску
17:49
Антикоррупционный суд разрешил задержать фигуранта дела «Роттердам +»
17:11
Трамп решил назначить Роберта О'Брайена на пост советника по нацбезопасности
17:01
Пристайко согласовал «формулу Штайнмайера» с «нормандскими» советниками. И озвучил ее суть
16:34
«Интерфакс»: Украинская сторона не стала подписывать в Минске «формулу Штайнмайера»
16:18
У Зеленского рассматривают введение миротворцев на Донбасс как шаг в случае провала «Минска»
15:39
Зеленский назначил экс-зама Кличко представителем в Минской подгруппе по Донбассу
15:22
Сепаратист Губарев назвал лживыми СМИ «ДНР»
15:00
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
14:27
В ЛугОГА допустили, что полиция причастна к вырубке леса
все новости
ВИДЕО
Запущена онлайн-трансляция ремонта моста в Станице Луганской
18 сентября, 11:51
«Динамо» проиграло «Десне» на своем поле. Это шестой матч без побед для киевлян
15 сентября, 20:03
Несколько десятков лет опасности: как сегодня разминируют Донбасс
15 сентября, 16:09
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция