Украинская сторона в ТКГ назвала условия выполнения «формулы Штайнмайера»

Украинская сторона не имеет принципиальных возражений по применению «формулы Штайнмайера» относительно местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, однако есть ряд условий. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.



Отмечается, что реализация этой формулы возможна лишь при выполнении ряда пунктов. «Полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями», — пояснила Олифер.



Она также добавила, что украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Но российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения, подчеркнула пресс-секретарь Кучмы. Кроме того, в Минске достигли «значительного прогресса» по предстоящему обмену пленными.



В свою очередь представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что украинская сторона сегодня отказалась закреипить «формулу Штайнмайера» на бумаге. «То есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует его ТАСС.

В последние дни в Киеве продолжается дискуссия о возможности применения «формулы Штайнмайера» для урегулирования на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение «формулы Штайнмайера» на встрече лидеров государств «нормандской четверки».



В Москве ожидали, что «формула Штайнмайера» будет зафиксирована на бумаге во время заседния ТКГ 18 сентября. Там назвали это «домашней работой» перед проведением саммита лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия).



Состоится ли «нормандская» встреча лидеров в ближайшее время, неизвестно.