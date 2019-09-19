У Зеленского объяснили, почему не подписана «формула Штайнмайера» по Донбассу

Трехсторонняя контактная группа не имеет полномочий подписывать «формулу Штайнмайера», предполагающую проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила представитель Кабинета министров в парламенте, депутат от президентской партии «Слуга народа» Ирина Верещук.



«Это обычная практика Российской Федерации — обвинять украинскую сторону, если что-то идет не по сценарию РФ. Конечно, ТКГ во главе с Леонидом Кучмой не могли подписать так называему формулу Штайнмайера — это истинная причина, почему господин Грызлов заявил о том, что мы сорвали переговорный процесс», — сказала она в кулуарах Верховной Рады.



«Сейчас мы посмотрим, как это коррелируется с теми договоренностями, которые были достигнуты 2 сентября высокими представителями в "нормандской четверке"», — добавила Верещук.



Она полагает, что переговоры 2 сентября, на которых от Украины присутствовал глава МИД Вадим Пристайко, должны коррелироваться с позицией ТКГ в Минске, «потому что это взаимосвязанный процесс».



«Я думаю, что стороны [переговоров] согласовывали свои позиции, но всегда дьявол в мелочах. Когда мы работаем с нашими оппонентами, которые сидят по ту сторону стола переговоров, мы тоже вынуждены корректировать и свои действия, и свои высказывания, уже учитывая то, что ними сказано и сделано», — подчеркнул депутат.



При этом Верещук порекомендовала не делалать «из этого проблемы», потому что «это все политика». «Вот так — на полтона, нет черного или белого, есть просто "красные линии", а в границах дозволенного нужно дискутировать», — резюмировала она.

18 сентября ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в выполнении Минских соглашений. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что Киев не имеет принципиальных возражений по «формуле Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при выполнении ряда условий.



В свою очередь представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что украинские представители на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция) .



Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на применение «формулы Штайнмайера» для урегулирования ситуации на Донбасса во время встречи на уровне советников глав «нормандской четверки» 2 сентября.



Пристайко неоднократно заявлял, что местные выборы в ОРДЛО возможны только при наличии условий безопасности.