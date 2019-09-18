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Пристайко: Местные выборы по всей Украине – идеально, но нужны гарантии по Донецку и Луганску

18 сентября 2019, 18:45

Пристайко: Местные выборы по всей Украине – идеально, но нужны гарантии по Донецку и Луганску

Министр иностранных дел Вадим Пристайко пояснил позицию украинской власти о том, что местные выборы должны пройти одновременно по всей стране, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

«Если мы рассчитываем на единое государство, пробуем сшить государство, то нам нужно на всей территории. Чтобы люди выбрали людей, которые представят их на локальном уровне. В идеале для этого нужно провести выборы по всей Украине одновременно», - сказал он во время совместного заседания комитетов Верховной Рады по вопросам европейской интеграции и иностранным делам.

При этом Пристайко понимает, что на неподконтрольной территории это желание «может столкнуться с реальностью». Он пояснил, что это вооруженные люди и военная техника на улицах, отсутствие контроля над участком границы с Россией.

«Тогда, если безопасность не обеспечена, выборы состояться не могут… Для того, чтобы состоялись выборы, надо чтобы были представлены все партии, все медиа. Для того, чтобы ОБСЕ сказал в конце этого процесса, считаем выборы, которые состоялись», - подчеркнул глава МИД.

Также Пристайко рассказал о видении возвращения контроля над частью украино-российской границей.

«Есть много вариантов и форматов, каким образом можем получить границу, где будет миссия международная миссия ОБСЕ, и в конце нашего мирного процесса - выход украинской армии, украинской власти и украинского флага на границу. Это план, которого мы достигаем этой нашей пошаговой стратегией. Последнее - это миротворческая миссия… Мы говорим о том, что нам нужна миссия для того, чтобы привести порядок на территории», - отметил он.

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