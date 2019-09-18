Пристайко согласовал «формулу Штайнмайера» с «нормандскими» советниками. И озвучил ее суть

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на применение «формулы Штайнмайера» для урегулирования ситуации на Донбасса во время встречи на уровне советников глав «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция) 2 сентября. Об этом он рассказал сегодня во время совместного заседания комитетов Верховной Рады по вопросам европейской интеграции и иностранным делам.



«Формула Штайнмайера обсуждалась и согласована, в частности, мной, как представителем Украины, 2 сентября», — сказал он.



Пристайко отметил, что был согласован конкретный текст и озвучил его суть: «Закон об особом статусе [отдельных районов Донецкой и Луганской областей] вступает в силу в предварительном формате на момент проведения выборов. А окончательно вступает в силу, когда БДИПЧ ОБСЕ принимает решение о том, что выборы прошли в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ».



Глава МИД подчеркнул, что среди того, о чем договорились советники, «больше нет никаких слов». «Ни как выборы проводятся, ни кто перед кем, ни что они проводятся "под дулами автоматов" или в момент получения контроля над границей. Все, что появляется, — это "наросты", это понятная человеческая реакция», — отметил он.



Пристайко добавил, что 2 сентября советники также закрепили второе решение, которое откроет возможность проведения саммита лидеров «нормандской четверки», — разведение войск на трех ранее согласованых участках в Станице Луганской, Золотом и Петровском.



«Я знаю, что наши российские партнеры, партнеры по переговорам я имею в виду, выдвинули третье предложение, что должен быть согласован документ, который подпишут лидеры. Это звучит логично, но даже этот пункт мы, четыре советника, включая российского представителя, не обсуждали», — добавил он.

В последние дни в Киеве продолжается дискуссия о возможности применения «формулы Штайнмайера» для урегулирования на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение «формулы Штайнмайера» на встрече лидеров государств «нормандской четверки».



В Москве ожидали, что «формула Штайнмайера» будет зафиксирована на бумаге во время заседния ТКГ 18 сентября. Там назвали это «домашней работой» перед проведением саммита лидеров «нормандского формата».



«Интерфакс», ссылаясь на источник, сообщил, что украинская сторона в ТКГ отказалась от закрепления на бумаге «формулы Штайнмайера».