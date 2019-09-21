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Часть украинской делегации все же поедет на сессию ПАСЕ

21 сентября 2019, 16:58

Часть украинской делегации все же поедет на сессию ПАСЕ

Часть украинской делегации все же посетит сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, который также собирается посетить мероприятие.

Он отметил, что среди тех, кто намерен поехать на сессию ПАСЕ — представители от Украины, которые также входили в предыдущую делегацию Верховной Рады в ПАСЕ.

«Интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины. Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция», — заявил Гончаренко.

По его словам, полномочия старого состава украинской делегации остаются действительніми, так как Украина не подавала заявку с новім составом.

Ранее нардеп от «Слуги народа», глава Комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В октябре начнется осенняя сессия ПАСЕ, на которой планируется рассмотреть резолюцию о положении крымских татар.

Летом ПАСЕ сняла санкции с российской делегации и позволила вернуться ей в состав организации. 

Украина отозвала своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ.

Украина также допускает приостановку участия в сессиях ПАСЕ после возврата россиян.

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