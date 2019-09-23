Украина официально отказалась участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ из-за возвращения России

Делегация Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будет принимать участия в осенней сессии организации с 30 сентября по 4 октября. Об этом сообщила председательница делегации Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.



«Мы приняли решение не подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября до 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины», - написала она.



В заявлении отмечается, что в течение времени проведения этой части сессии делегация украинского парламента в ПАСЕ будет консультироваться с партнерами по Ассамблеи для определения общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию.



Украинская делегация обратится к делегациям государств-членов Совета Европы с призывом провести расширенные консультации относительно последствий возврата РФ в ПАСЕ. Украина призывает разработать механизм наказания и ответственности нарушителей норм международного права.



Также украинская делегация присоединилась к заявлениям делегаций государств-партнеров Украины, которые сообщили о своем неучастии в торжествах по случаю 70-летия СЕ из-за возвращения делегации РФ в ПАСЕ.

В октябре начнется осенняя сессия ПАСЕ, на которой планируется рассмотреть резолюцию о положении крымских татар.



Летом ПАСЕ сняла санкции с российской делегации и позволила вернуться ей в состав организации.



Украина отозвала своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ.



Украина также допускает приостановку участия в сессиях ПАСЕ после возврата россиян.



Часть украинской делегации все же посетит сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).