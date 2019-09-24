Адвокаты Януковича готовятся к его возвращению в Украину

Экс-президент Виктор Янукович, обвиненный в государственной измене, намерен в Украину. Об этом адвокат экс-президента Виталий Сердюк сказал во время заседания Апелляционного суда Киева, где 23 сентября начали рассматривать 7 жалоб стороны защиты, передает «5 канал».



«Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине», — сказал Сердюк.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы по обвинению в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины.



В феврале 2014 года Янукович сбежал в РФ, где находится до сих пор.