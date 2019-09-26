В США демократы просят расследовать задержку военной помощи Украине

Группа американских сенаторов-демократов обратилась к Пентагону с просьбой начать расследование задержки в предоставлении США военной помощи Украине. Об этом сенатор Дик Дурбин сообщил в своем Twitter.



«Я призываю Министерство обороны США провести расследование по поводу прекращения предоставления Украине военной помощи, ассигнованной конгрессом, якобы по указанию Белого дома», — написал Дурбин.



Сенатор также опубликовал копию письма из которого следует, что в феврале Пентагон уведомил комиссию конгресса по вопросам обороны, что собирается направить Украине 125 миллионов долларов. В мае Минобороны сообщило, что намерено перевести еще столько же денег для военной помощи Украине.



«Однако, по неизвестным причинам, этот процесс замедлился в течение лета, и к середине августа сенатскую комиссию уведомили, что средства не поступили по неопределенным причинам», — отмечается в письме.

I’m calling on the DoD OIG to investigate the withholding of Ukraine military aid appropriated by Congress, allegedly at the direction of the White House. The delay raises questions about whether DoD officials were involved in any scheme to target a political opponent. pic.twitter.com/taGRQ2Olil — Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) September 26, 2019

На прошлой неделе СМИ узнали, что американский разведчик, который работает в Белом доме, написал жалобы из-за некоего «тревожного обещания», которое дал Трамп украинскому лидеру. Позднее выяснилось, что в этом разговоре шла речь о сыне Байдена и в ходе переговоров Трамп якобы оказывал на Зеленского давление.



25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле. В ходе переговоров Трамп упоминает ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантером, который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Он попросил Зеленского вместе с генпрокурором «что-то сделать», чтобы возобновить расследование.



В том разговоре Трамп также критиковал европейские страны и Германию в лице Ангелы Меркель за недостаточную помощь Украине. Зеленский с ним согласился.