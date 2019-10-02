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СМИ: Нежелание Кучмы подписать соглашение с «Л-ДНР» обошли с помощью писем

02 октября 2019, 08:54

СМИ: Нежелание Кучмы подписать соглашение с «Л-ДНР» обошли с помощью писем

Согласование «формулы Штайнмайера» произошло с помощью пяти писем, потому что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма не захотел подписывать единый документ с группировками «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на два источника, которые знакомы с ходом переговоров.

Стороны направили пять писем (со стороны ОБСЕ, России, Украины, «ДНР» и «ЛНР») на имя представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, а не поставив пять подписей под одним документом.

Таким образом стороны нашли выход из тупиковой ситуации с подписанием «формулы Штайнмайера», так как не все участники согласны были подписываться под одним документом с остальными, пояснили собеседники РБК. Они уточнили, что против был Кучма. Один из собеседников РБК объяснил, что для Кучмы вопрос подписания документа был очень болезненным, так как он несет политические репутационные риски.

1 октября в Минске стороны переговоров согласовали единый текст «формулы Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов, которые пройдут по украинским законам. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе.

Согласование «формулы Штайнмайера» являлось одним из условий для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия).

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Леонид Кучма
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Трехсторонняя контактная группа
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Минские соглашения формула Штайнмайера
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