У Зеленского планируют закончить ремонт моста в Станице Луганской раньше

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планирую завершить до 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Владимира Зеленсокго.
Там отметили, что накануне был открыт временный обходной переход. Временный мост планировали соорудить до 11 октября, однако работы закончили раньше, отмечается в сообщении. Старые конструкции разрушенной переправы сейчас демонтируются, а на дороге к мосту был положен асфальт и наносится разметка.
Изначально в Офисе президента говорили, что ремонт основного моста будет завершен к 28 ноября.
За ходом ремонта переправы можно следить в прямом эфире.
2 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о начале строительства моста в Станице Луганской взамен разрушенного. Планируется, что строительство основного моста завершится к 27 ноября.
В конце июня у Станицы Луганской состоялось разведение войск, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.
Восстановление моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии соприкосновения.