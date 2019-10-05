В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донецком и Луганском

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил, что может быть восстановлено железнодорожное сообщение с неподконтрольными властям районам Донбасса. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».



По словам главы МИД, после завершения восстановления моста в Станице Луганской на Донбассе «будут следующие мосты, следующие переходные пункты».



«Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать», — сказал Пристайко.



Также глава МИД заявил, что у Украины есть два плана по урегулированию конфликта на Донбассе.

В сентябре глава МИД Вадим Пристайко выступил за возвращение украинских продуктов в магазины на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса и пообещал выплату пенсий жителям этих территорий. Такие шаги являются частью «формулы Зеленского» по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.