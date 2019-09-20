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Глава МИД пообещал выплату пенсий и украинские продукты в магазинах Донецка и Луганска

20 сентября 2019, 15:28

Глава МИД пообещал выплату пенсий и украинские продукты в магазинах Донецка и Луганска

Фото: «Европейская правда» Фото: «Европейская правда»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выступил за возвращение украинских продуктов в магазины на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса и пообещал выплату пенсий жителям этих территорий. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

Пристайко уточнил, что не имеет в виду отмену экономической блокады: «Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является условием ее отмены».

Он отметил, что есть блокада предприятий, а есть товары ежедневного потребления, для украинских граждан, которые живут по ту сторону линии соприкосновения. «Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда?» — заявил глава МИД.

Пристайко отметил, что это можно сделать решением Совета национальной безопасности и обороны Украины. «Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, которые людям разрешено перевозить через контактную линию, списком того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги — потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее должно другое решение СНБО», — сказал министр.

Он пояснил, что такой шаг укладывается в «формулу Зеленского» по решению конфликта на Донбассе, которая предусматривает и ряд гуманитарных шагов.

«Мы восстановим выплату пенсий. Мы восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду», — отметил Пристайко.

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