Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Спикер Рады назвал «красные линии» по новому закону об «особом статусе» Донбасса

07 октября 2019, 08:19

Спикер Рады назвал «красные линии» по новому закону об «особом статусе» Донбасса

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что во время подготовки нового закона об «особом статусе» Донбасса не будет перейдена ни одна «красная линия».

«Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе — выборы могут происходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия. Потому что все это не позволяет провести выборы. Когда будет достигнут компонент безопасности, о чем говорят все политики и в первую очередь президент и я, и представители нашей политической силы, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока временно оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда заработает так называемый новый закон об особом статусе Донбасса», — сказал Разумков в эфире телеканала «Украина».

Спикер Рады заверил, что никто не будет нарушать «красные линии», которые были указаны ранее, так как от них зависит территориальная целостность и суверенитет Украины.

«Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированных территорий заканчивается в этом году. И надо находить новый механизм, новый закон, и президент об этом говорил, что это будет публичная позиция, это не будет писаться в Офисе президента или в закрытом комитете Верховной Рады. Этот закон будет писаться вместе с обществом, потому что этот вопрос очень важен для всего государства», — отметил Разумков.

По его словам, для того, чтобы ни у кого не было мысли, что новый закон об «особом статусе» будет предусматривать федерализацию Украины, он должен разрабатываться с привлечением экспертов, общественности, Верховной Рады, Офиса президента, а также зарубежных партнеров.

Он также надеется, что переговоры в «нормандском формате» смогут дать толчок, который поможет выйти из тупика. Разумков также отметил, что при отводе войск с линии разграничения безопасность будет сохраняться за счет Национальной гвардии, полиции, которые там будут находиться.

«Это украинская территория и на ней будут сохраняться законы Украины. А за соблюдением законов Украины и безопасностью будут следить правоохранительные органы Украинского государства. Я уверен, что к нему присоединятся и представители организации ОБСЕ, и журналисты, которые тоже очень часто участвуют в этом процессе. Я уверен, что мы таким образом, к сожалению, не быстро, но сможем выйти из той патовой ситуации, которую мы наблюдаем на протяжении уже нескольких лет, и сможем начать реализовывать Минские договоренности. И таким образом, выполняя те пункты, указанные в Минске, выйдем на возвращение, в первую очередь, людей и своих территорий», — подчеркнул он.

ТЕМЫ

Люди
Дмитрий Разумков
Организации
Верховная Рада Украины
Прочее
особый статус

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:58
«ДНР»: Пуля попала в модуль на пункте пропуска, где людям оказывают помощь
07:52
В «ЛНР» получили сообщение о «минировании» админзданий и аэропорта
20:59
Донбасс. Итоги недели 30 сентября – 6 октября
10:37
ОБСЕ рассказала о раненом мужчине под Донецком
21:19
«Формула Штайнмайера» vs «ДНР». Реакция Кремля ►
15:34
В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донецком и Луганском
13:59
В Донецке слышали мощные взрывы. «ДНР» не комментирует
12:42
«ДНР»: На заводе в Енакиево сломалась доменная печь
12:14
В «ДНР» заявили о недостаточном повышении тарифов на ЖКХ для решения проблем коммунальщиков
10:08
На окраине Донецка рядом с патрулем ОБСЕ произошли взрывы, а в Горловке стреляли по их беспилотнику
16:39
«ДНР» на 18 лет посадила в тюрьму украинского танкиста
16:14
В Станице Луганской открыли временный мост
11:14
Горняков двух шахт под Донецком вывели на поверхность из-за аварии
00:22
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:02
«ЛНР»: Пострадавшую от взрыва гранаты девочку отправят лечиться в Москву
все новости
12:54
МИД: Даты «нормандской» встречи пока нет
12:48
Разведения сил на Донбассе сегодня не будет
12:01
В Золотом у линии соприкосновения станет больше патрулей полиции
11:25
На блокпосту под Мариуполем задержали автомобиль с боеприпасами
10:50
«Слуга народа» о боевиках: Захотят выйти в Россию с выводом вооружения – пусть выходят
10:07
На шахте в Донецкой области возник пожар. Обошлось без жертв.
09:58
«ДНР»: Пуля попала в модуль на пункте пропуска, где людям оказывают помощь
09:00
ООС: На Донбассе погиб военный. Боевики обстреляли участок, где должны развести войска
08:32
Новый глава Нацполиции рассказал об отношении к легализации оружия, легких наркотиков и проституции
08:19
Спикер Рады назвал «красные линии» по новому закону об «особом статусе» Донбасса
07:52
В «ЛНР» получили сообщение о «минировании» админзданий и аэропорта
20:59
Донбасс. Итоги недели 30 сентября – 6 октября
20:42
В «Слуге народа» заявили, что не смогли объяснить протестующим суть «формулы Штайнмайера»
20:17
Сегодня на Донбассе погиб военный, еще один ранен
17:02
Ветераны «Азова» приехали в Золотое. Выступают против разведения войск
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» обыграл «Днепр-1» в гостях
06 октября, 15:52
«Формула Штайнмайера» vs «ДНР». Реакция Кремля ►
05 октября, 21:19
Зеленскому предложат отгородиться от неподконтрольного Донбасса, если мирный план провалится
05 октября, 01:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция