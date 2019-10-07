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В Москве хотят, чтобы нюансы «особого статуса» Украина закрепила в целом ряде законов, согласовав с «Л-ДНР»

07 октября 2019, 14:55

В Москве хотят, чтобы нюансы «особого статуса» Украина закрепила в целом ряде законов, согласовав с «Л-ДНР»

Согласование украинской делегацией «формулы Штайнмайера» на заседании Трехсторонней контактной группы — еще не повод для восторгов, считает близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков.

«Это позитивный сигнал в правильном направлении. Но это не повод для восторгов. <...> Фиксация формулы на бумаге — лишь одно из обязательств украинской стороны. Она необходима, но недостаточна», — сказал он в интервью ТАСС. Отдельно российское информагентство отмечает, что Чеснаков приближен к переговорному процессу по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Политолог напомнил, что «формула Штайнмайера» описывает процедуру ввода в действие закона об «особом статусе» отдельных районов Донецкой и Луганской областей. По словам Чеснакова, остается вопрос — каким именно будет этот закон. «Тем более, что закон этот рамочный — из него вытекает необходимость принятия других законов, которые наполнят содержанием особый статус Донбасса», — полагает он.

В качестве примера Чеснаков привел вопрос о народной милиции.

«В сегодняшнем законе об особом статусе она зафиксирована, но не определено, как она будет функционировать. В каких отношениях она будет с силовиками в Киеве? Напомню, в народной милиции должны служить десятки тысяч человек», — сказал политолог.

«Много вопросов и о том, на каких основаниях, каким образом и с каким содержанием предполагается заключать зафиксированные законом соглашения между правительством Украины и местными властями о развитии территории. То же самое касается проблем, связанных с практикой использования русского языка, судопроизводства и так далее», — продолжил Чеснаков.

Чеснаков привел тезис российских властей о том, что все эти вопросы еще нужно согласовывать с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР» на переговорах в Минске. Он полагает, что потом это должно найти отражение в других законах Украины, «в том числе и в Конституции».

«Это огромная и долгая работа — подготовить корпус законов, фиксирующих особый статус Донбасса», подчеркнул человек Суркова.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» о предоставлении «особого статуса» ОРДЛО и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения — в Петровском и Золотом. Россия настаивали на этом как на необходимом условии для проведения саммита в «нормандском формате».

Теперь украинский парламент должен прописать и принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения «формулы Штайнмайера», сообщил президент Владимир Зеленский.

В «Слуге народа» считают преждевременным начинать подготовку нового закона до проведения саммита «Нормандского формата».

ТЕМЫ

Люди
Владислав Сурков Алексей Чеснаков
Прочее
Россия-Украина особый статус формула Штайнмайера

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