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Кириленко о ситуации под Гранитным: Соболезную и возмущен реакцией СМИ

13 октября 2019, 12:05

Кириленко о ситуации под Гранитным: Соболезную и возмущен реакцией СМИ

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявил, что в день гибели украинского военного в районе Гранитного произошло «трагическое стечение обстоятельств». Он также отметил, что соболезнует семье погибшего. 

«Мне обидно было слышать и читать в СМИ, что якобы военные сопровождали меня, что я там был неизвестно почему ... много нелепостей писали и говорили. На самом деле (повторюсь!) произошло трагическое стечение обстоятельств. Я был в рабочей поездке - знакомился с ситуацией в населенных пунктах, расположенных вдоль линии соприкосновения (в тот день я посетил не только Гранитное! Я проехал от Майорска, Марьинки к югу области). Военные выполняли свои задачи. Мы не были никоим образом связаны общим маршрутом или совместными задачами. Их атаковали во время моего пребывания в поселке. Все!», - сказал Кириленко в интервью сайту «Українська політична арена».

По словам главы ДонОГА, пресса сместила акценты, освещая его поездку вдоль линии соприкосновения и гибель военного.

«Не цинизм боевиков, которые стреляют вопреки договоренностям о прекращении огня, не трагедия потери еще одного украинского защитника были главными в тех сообщениях, а присутствие на месте представителя областной власти. Я, честно говоря, был очень неприятно удивлен... Самое страшное, что парня уже не вернуть», - сказал Кириленко.

Днем 10 июля военный грузовик попал под обстрел на выезде из села Гранитное. В результате чего погиб один военнослужащий, еще один получил ранения. Вблизи места обстрела находился также автомобиль главы ДонОГА Павла Кириленко. Он не пострадал.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что не знают, что Кириленко делал возле Гранитного, так как с ним не было запланировано совместных мероприятий.

В пресс-службе ДонОГА «Новостям Донбасса» сообщили, что Павел Кириленко совершал рабочую поездку в тот день.

ТЕМЫ

Люди
Павел Кириленко
Места
Гранитное

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