Зеленский назвал условие для имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об «особом статусе» Донбасса

Президент Владимир Зеленский отметил, что имплементация «формулы Штайнмайера» возможна только в новом законе об «особом статусе» Донбасса, который будет обсуждаться в случае конструктивной встречи лидеров «нормандской четверки».



Зеленский напомнил, что нынешний закон об «особом статусе» Донбасса действует до 31 декабря этого года. «И "формула Штайнмайера" будет имплементирована в новый закон об особом статусе, если мы встретимся в "нормандском формате", если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, и если все стороны, и российская сторона хотят прекратить эту страшную трагедию и эту войну», — сказал он во время брифинга с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге.



Также Зеленский напомнил, что первым шагом для проведения «нормандского» саммита был обмен удерживаемыми между Украиной и Россией в формате 35 на 35. Президент добавил, что вторым шагом должно быть разведение сил сторонами у Станицы Луганской, Петровского и Золотого.



«В Станице Луганской разведение прошло очень хорошо, сейчас мы строим мост», — сказал он. Зеленский отметил, что для разведения у Петровского и Золотого сторонам необходимо соблюсти семидневный режим прекращения огня на этих участках.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на Донбассе. После этого президент Владимир Зеленский анонсировал создание закона об «особом статусе» отдельных районов Донбасса.



После согласования «формулы Штайнмайера» в Киеве и ряде городов прошли акции «Нет капитуляции!».



Зеленский заверил, что «никогда не сдаст Украину». Президент неоднократно обещал, что выборы в ОРДЛО не будут проводиться «под дулами пулеметов». По его словам, вопросы гарантии безопасности в ОРДЛО и контроля над донбасским участком границы будут обсуждаться на встрече лидеров «нормандского формата».