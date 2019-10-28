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Зеленский: Из-за блокады Украина покупает донбасский уголь через посредников

28 октября 2019, 09:32

Зеленский: Из-за блокады Украина покупает донбасский уголь через посредников

Из-за торговой блокады Украина покупает уголь с оккупированных территорий Донбасса не напрямую, а через посредников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время спора с ветеранами «Азова» в Золотом 26 октября. Видео опубликовало издание «НикВести».

Один из активистов сказал президенту, что сейчас на неподконтрольную территорию возят продукты контрабандой, на что Зеленский ответил: «Столько, сколько мы за уголь платим, из-за того, что у нас блокада, — эти продукты, которые куда-то возятся, — просто ноль».

По словам Зеленского, этот уголь раньше покупался с помощью формулы «Роттердам+» и через Россию, а сейчас — через Беларусь, РФ и другие страны. Президент, подчеркнул, что «Роттердама+» уже не существует. «Но мы в итоге покупаем украинский уголь. Потому что у нас блокада и мы оттуда не берем товар. В чем вообще смысл, на фига мы свой же уголь покупаем [через посредников]?» — добавил Зеленский.

На реплику активиста, что если Украина будет покупать уголь у группировок «ДНР» и «ЛНР», то будет «спонсировать террористов», президент сказал: «То есть, я лучше тогда покупаю через белорусов, отдаю деньги белорусам, отдаю деньги русским, а они им ["Л-ДНР"] платят? Пацаны, что вы такое мелите? Вы [уже] покупаете этот уголь». 



В субботу Владимир Зеленский посетил поселок Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. По словам президента, он прибыл на окраину Золотого, потому что местные жители обеспокоены присутствием там вооруженных людей.

После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок. Штаб ООС заявил, что эти вооруженные люди находятся в Золотом незаконно, «чему предоставляется надлежащая правовая оценка».

В воскресенье вечером МВД сообщило, что ветераны АТО вывезли свое легальное оружие из Золотого.

В январе 2017 года активисты объявили о торговой блокаде неподконтрольных Украине районов Донбасса. В блокаде принимали участие народные депутаты Семен Семенченко, Владимир Парасюк, Егор Соболев.

Вследствие этого были прекращены поставки угля и металла с подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» частей региона. 

В начале марта того же года «ДНР» и «ЛНР» взяли под свой контроль предприятия, которые раньше находились в украинской юрисдикции. В середине марта Совет национальной безопасности и обороны Украины своим решением поддержал прекращение транспортного сообщения с неподконтрольными территориями Донбасса.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский
Места
Золотое
Прочее
Блокада блокада Донбасса

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