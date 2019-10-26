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Зеленский рассказал о беспокойстве жителей Золотого из-за добровольцев «Нацкорпуса»

26 октября 2019, 19:46

Зеленский рассказал о беспокойстве жителей Золотого из-за добровольцев «Нацкорпуса»

Фото: Володимир Зеленський / Facebook Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Владимир Зеленский заявил, что жители Золотого обеспокоены из-за вооруженных людей, которые поселились на окраине поселка.

«От местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей. Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными», — написал Зеленский в Facebook.

При этом президент подчеркнул, что готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. «Но одними разговорами войны не закончить», — добавил Зеленский.

Глава государства рассказал, что провел в Золотом двое суток. В частности, он ездил на передовую и встречался с учителями и врачами. «Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведении войск. Понял одно — все хотят мира. Все готовы к разведению», — заявил Зеленский.

В то же время он отметил, что не пойдет на завершение войны «любой ценой». «Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой — подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как президент и верховный главнокомандующий. Уверен, у нас все получится, и Украина снова будет единой», — подчеркнул Зеленский.

Сегодня Владимир Зеленский посетил Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе.

После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок.

1 октября, Трехсторонняя контактная группа согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался. 

15 октября ТКГ не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.

16 октября Зеленский сказал, что новая попытка отвода войск начнется после недельного «режима тишины» на участках разведения. 23 октября Зеленский сообщил о подготовке к новой попытке разведения сил у Золотого и Петровского.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский
Места
Золотое
Прочее
Разведение сторон

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