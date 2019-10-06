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Ветераны «Азова» приехали в Золотое. Выступают против разведения войск

06 октября 2019, 17:02

Ветераны «Азова» приехали в Золотое. Выступают против разведения войск

Лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий в видеообращении объявил об инициативе «Последний блокпост». В рамках нее ветераны полка «Азова» и активисты «Нацкорпуса» приехали в Золотое Луганской области, где завтра должно начаться разведение войск со стороны ВСУ и боевиков группировки «ЛНР».

По словам Билецкого, они приехали в Золотое, чтобы защитить местных жителей, «даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска» и для того, «чтобы здесь не появилось ни одного сепаратиста».

На видео за Билецким стоят люди в камуфляжной форме. Некоторые из них держат сумки, которые предназначены для хранения оружия. По словам Билецкого, к инициативе присоединились сотни участников.



В Telegram-канале «Останній блокпост» отмечается, что их инициатива бессрочная и будет действовать, «пока не будут отменены Минские соглашения и не появятся гарантии, что никакого отвода войск с этой территории не будет». Участники обещают «держать круговую оборону» и «защищать каждого жителя не словом, а делом».

Инициаторы считают, что разведение войск является «капитуляцией», «позором» и «ошибкой власти».

Сегодня в Киеве и ряде других городов состоялись митинги «Против капитуляции». Протесты начались после согласования украинской стороной на переговорах ТКГ в Минске «формулы Штайнмайера» 1 октября. 

«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе. 

Обращаясь к протестующим, Зеленский заверил, что «никогда не сдаст Украину». Президент неоднократно обещал, что выборы в ОРДЛО не будут проводиться «под дулами пулеметов».

Также в Минске было согласовано синхронное разведение военных сил и средств ВСУ и группировок «Л-ДНР» в Золотом и Петровском, которое должно начаться 7 октября. 

Еще в 2016 году стороны в Минске договорились провести разведение войск на Донбассе на трех тестовых участках: в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Однако разведение неоднократно срывалось. Отвести войска в Станице Луганской стороны смогли в июле 2019 года.

Разведение сторон на трех участках является оставшимся условием, которое выдвинула Россия, для встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия).

ТЕМЫ

Места
Золотое
Организации
Азов Национальный корпус
Прочее
Разведение сторон

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