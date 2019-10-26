Ветераны АТО не собираются покидать Золотое после разговора с Зеленским

Ветераны боевых действий на Донбассе не собираются покидать поселок Золотое-4 после сегодняшнего разговора с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил ветеран полка «Азов» Денис (позывной «Янтарь»), который принял участие в беседе с Зеленским.



«Не знаю, какой у него [Зеленского] дальше план, но мы будем оставаться тут дальше пока будет угроза бессмысленного разведения и утраты территории Украины», — заявил он видеокомментарии Telegram-каналу «Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї».



«Янтарь» заверил, что они будут действовать в рамках закона.



По его словам, посыл президента был таков, что он просто хотел пообщаться с ветеранами, которые сейчас находятся вблизи линии соприкосновения. «Мы так думаем, что скоро запланировано разведение войск», — добавил ветеран «Азова».



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