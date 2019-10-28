Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Активисты «Нацкорпуса» заявили, что их готовятся «выгнать» из Золотого

28 октября 2019, 09:59

Активисты «Нацкорпуса» заявили, что их готовятся «выгнать» из Золотого

Активисты партии «Национальный корпус» и ветераны полка «Азов» заявили, что власть готовится их «выгнать» из Золотого. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале активистов «Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї».

Отмечается, что к группе ветеранов приехали около 20 полицейских с автоматами и «под предлогом "проверки" — пытались обыскать машины и личные вещи бойцов».

После этого полицейские уехали, чтобы, как полагают активисты, проинформировать свое начальство.

«Готовимся. И стоим до конца», — подчеркивается в сообщении. Также было опубликовано видео приезда полиции.


Представитель «Нацкорпуса» Денис Янтарь в эфире телеканала «НАШ» рассказал, что активисты сами вышли к полицейским. Правоохранители им заявили, что приехали проверить автомобиль журналиста, который ночевал с активистами. При этом Янтарь подчеркнул, что в такое объяснение полицейских не поверил.

Официальной позиции правоохранительных органов пока нет.

В субботу Владимир Зеленский посетил поселок Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. По словам президента, он прибыл на окраину Золотого, потому что местные жители обеспокоены присутствием там вооруженных людей.

После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок. Штаб ООС заявил, что эти вооруженные люди находятся в Золотом незаконно, «чему предоставляется надлежащая правовая оценка».

В воскресенье вечером МВД сообщило, что ветераны АТО вывезли свое легальное оружие из Золотого.

ТЕМЫ

Организации
Национальный корпус
Места
Золотое
Прочее
Разведение сторон

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:10
В Макеевке, похоже, нашли причину подземных толчков. «ДНР» о ней знала с самого начала, но умалчивает
21:59
Приезд Зеленского на линию фронта, пауза в подготовке к саммиту «четверки» и приговор Асееву. Главное за неделю
16:54
За подрывом вышки в Донецке последовал ультиматум. В сети появилось видео
13:50
В Донецке подорвана вышка мобильного оператора
11:53
Двое мужчин были ранены под луганским селом
11:28
Донецк и Луганск снова не перевели часы
10:14
«ЛНР»: В Алчевске возле жилого дома произошел взрыв
09:50
«ЛНР»: В гибели ребенка под колесами авто подозревали сына бывшего «мэра», но оправдали
20:58
Что Путин готовит для «ДНР». Чем ответит Зеленский ►
13:45
Школа в Михайловке вновь оказалась под обстрелом
10:25
«ДНР»: На Енакиевском металлургическом заводе обрушился газоход
22:58
ОБСЕ зафиксировала новые повреждения действующей школы в Золотом-5
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:40
ОБСЕ: Боевики вывели тяжелое вооружение на учебный полигон
10:37
«МЧС ЛНР»: Двое мужчин подорвались на растяжке в Луганске
все новости
13:49
В Кремле прокомментировали общение Зеленского с ветеранами в Золотом
13:27
В Мариуполе монтируют локации для инвестфорума Зеленского
13:00
В Киеве говорят о неутешительных результатах аудита угольной отрасли
12:10
В Макеевке, похоже, нашли причину подземных толчков. «ДНР» о ней знала с самого начала, но умалчивает
11:31
Поезд «Киев — Мариуполь» отныне курсирует ежедневно
11:18
Глава Донетчины поддержал план Зеленского по установлению мира
11:10
ЛугОГА: Школа в Золотом находится прямо на линии соприкосновения
10:27
Лидер «Нацкорпуса» в Золотом заявил, что у них осталось оружие
09:59
Активисты «Нацкорпуса» заявили, что их готовятся «выгнать» из Золотого
09:41
Разумков пока не видит причин для возвращения Украины в ПАСЕ
09:32
Зеленский: Из-за блокады Украина покупает донбасский уголь через посредников
09:00
На Донетчине пережившая домашнее насилие помогает справиться с ним другим ►
07:57
В Кривом Роге мужчину судили за ношение футболки с гербом СССР
07:41
Штаб ООС насчитал 13 обстрелов, без потерь
21:59
Приезд Зеленского на линию фронта, пауза в подготовке к саммиту «четверки» и приговор Асееву. Главное за неделю
все новости
ВИДЕО
На Донетчине пережившая домашнее насилие помогает справиться с ним другим ►
28 октября, 09:00
О поездке Зеленского в Золотое выпустили мини-фильм ►
27 октября, 21:29
За подрывом вышки в Донецке последовал ультиматум. В сети появилось видео
27 октября, 16:54
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция