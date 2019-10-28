Активисты «Нацкорпуса» заявили, что их готовятся «выгнать» из Золотого

Активисты партии «Национальный корпус» и ветераны полка «Азов» заявили, что власть готовится их «выгнать» из Золотого. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале активистов «Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї».



Отмечается, что к группе ветеранов приехали около 20 полицейских с автоматами и «под предлогом "проверки" — пытались обыскать машины и личные вещи бойцов».



После этого полицейские уехали, чтобы, как полагают активисты, проинформировать свое начальство.



«Готовимся. И стоим до конца», — подчеркивается в сообщении. Также было опубликовано видео приезда полиции.



Представитель «Нацкорпуса» Денис Янтарь в эфире телеканала «НАШ» рассказал, что активисты сами вышли к полицейским. Правоохранители им заявили, что приехали проверить автомобиль журналиста, который ночевал с активистами. При этом Янтарь подчеркнул, что в такое объяснение полицейских не поверил.



Официальной позиции правоохранительных органов пока нет.

В субботу Владимир Зеленский посетил поселок Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. По словам президента, он прибыл на окраину Золотого, потому что местные жители обеспокоены присутствием там вооруженных людей.



После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок. Штаб ООС заявил, что эти вооруженные люди находятся в Золотом незаконно, «чему предоставляется надлежащая правовая оценка».



В воскресенье вечером МВД сообщило, что ветераны АТО вывезли свое легальное оружие из Золотого.