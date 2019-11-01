В МВД готовы обеспечить безопасность после разведения войск по всей линии соприкосновения

Министерство внутренних дел готово обеспечить безопасность в прифронтовых населенных пунктах в случае разведения войск по всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил заместитель начальника Нацполиции Украины Вадим Троян в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».



«У МВД хватит способности и сил для обеспечения порядка. У нас всего хватает», — сказал Троян, отвечая на вопрос журналиста.



Также замначальника полиции отметил, что в Золотом Луганской области, в районе которого началось разведение, работают усиленные патрули, мобильные группы полиции и Национальная гвардия.



Ранее Троян заявил, что большинство ветеранов, которые выступали против разведения, уехали из Золотого.

30 октября президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что «горячий этап» конфликта — прекращение огня на Донбассе будет достигнут «в ближайшее время».



29 октября началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Также ожидается в скором времени разведение у Петровского.