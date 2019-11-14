СМИ: У Зеленского не рассматривают вариант одностороннего выхода из «Минска»

Президент Владимир Зеленский и его команда вообще не рассматривают вариант одностороннего выхода из Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.



Газета отмечает, что в Киеве рассчитывают, что Москву и западных партнеров все-таки удастся склонить к принятию нового, компромиссного документа.



Однако даже внутри властной команды не верят в то, что это может произойти в ближайшее время, подчеркивает издание. В этой связи приводятся слова министра иностранных дел Вадима Пристайко, который в эфире телеканала ICTV, сообщил, что не ожидает прорывов от возможной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Однако это не значит, добавил глава МИД, что украинский президент должен отказаться от переговоров.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в интервью Liga.net заявил, что вместо Минских соглашений украинская сторона рассчитывает увидеть новый переговорный формат для обсуждения дальнейшей судьбы Донбасса, в котором было бы больше участников. Существующие договоренности Арахамия назвал «кабальными».



Позже Арахамия отказался конкретизировать свою позицию, сославшись на желание не навредить переговорному процессу.



На прошлой неделе фракция «Голос» официально выступила за выход из Минских соглашений.