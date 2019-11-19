Зеленский ждет от встречи в «нормандском формате» конкретных сроков возвращения Донбасса

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от саммита в «нормандском формате» конкретных сроков деоккупации Донбасса.



«Каждый день мы можем говорить о прекращении войны на Донбассе, возвращении наших территорий. Но мы не можем просто об этом говорит — нужно договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю о хотя бы понятных каких-то сроках. Я хочу говорит о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то четкими сроками», — сказал он на брифинге после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.



Зеленский добавил, что поднимет этот вопрос в ходе саммита «нормандской четверки».



Также он подчеркнул, что по итогам этой встречи хочет понять, когда произойдет обмен пленными по принципу «всех на всех». «Тоже тут должно быть больше конкретики», — добавил Зеленский.

В пятницу стало известно, что встреча в «нормандском формате» на уровне лидеров Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже. Вчера в Кремле подтвердили договоренность о дате саммита.



Президенты России и Франции накануне по телефону обсудили подготовку к саммиту.