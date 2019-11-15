Cаммит в «нормандском формате» планируется на 9 декабря

Саммит «нормандского формата» с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции.

О встрече 9 декабря сообщили и в Офисе президента Украины.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря. Подробности разговора – позже», - говорится в сообщении.