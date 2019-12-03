Подозреваемые в убийстве сына Соболева покинули батальон полгода назад

Фото: Андрей Лаврега / Архив

Подозреваемые в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Андрей Лаврега и Алексей Семенов полгода назад покинули батальон «Аратта» Украинской добровольческой армии, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на командира 8-го отдельного батальона «Аратта» Андрея Гергерта.



«Лаврега и Семенов в июне 2019 года были бойцами батальона. Они полгода как вышли, демобилизовались. После демобилизации они потерялись, мы пробовали найти контакты, но они потерялись. Сказали, что наелись войны», — сказал он.



По словам командира, будущий снайпер Лаврега ушел на фронт в 18 лет и воевал 2 года.



Он также рассказал, что Лаврега еще 17-летним приезжал на обучение, которые устраивали подразделения.



В октябре 2018 года парень получил орден «За мужество» III степени от тогдашнего президента Петра Порошенко.

Вечером 1 декабря в центре Киева был обстрелян внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП «Солидарность» и владелец столичного ресторана «Марио» Вячеслав Соболев. В результате стрельбы погиб его трехлетний сын, который находился в салоне машины.



Range Rover принадлежит фирме, которая является фигурантом дела о финансировании группировки «ДНР».



Вячеслав Соболев родом из Енакиево Донецкой области. В 90-х он основал в Донецке первую сеть супермаркетов «Обжора».



В октябре 2015 года тогдашний глава парламентской фракции БПП Юрий Луценко заявил, что Соболев продал сеть «Обжора» еще в 2007 году. Также о продаже супермаркетов говорил и сам Соболев.