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Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета

14 декабря 2019, 08:31

Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета

Фото: hromadske Фото: hromadske

Печерский районный суд Киева ночью избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года военнослужащему и музыканту Андрею (Riffmaster) Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

По данным следствия Антоненко, «увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, находясь на территории АТО, из числа лиц, умеющих обращаться с оружием и взрывчатыми предметами, решил создать ОПГ, чтобы в ее составе совершить убийство Павла Шеремета».

Сам Антоненко в суде настаивал, что является наполовину евреем, и что он не похож на того человека, который указан на видео, а также, что о Шеремете узнал только во время обысков, передает hromadske.

Ранее в пятницу судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк озвучил меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко. Военной медсестре Яне Дугарь был избран домашний арест.

По версии следствия, Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Кузьменко и Дугарь. Утверждается, что ночью 20 июля 2016 года Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль Subaru в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.

Накануне глава МВД Арсен Аваков озвучил данные следствия о том, что Андрей Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону попросил родственника своей жены вынести из квартиры мину МОН-50

В четверг МВД провело брифинг после объявления по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года.

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