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Российский канал показал еще трех украинских пленных, которых «ДНР» готова обменять

28 декабря 2019, 10:23

Российский канал показал еще трех украинских пленных, которых «ДНР» готова обменять

Телеканал «Россия 1» показал еще троих пленных, которых группировка «ДНР» готова вернуть украинской стороне в рамках обмена, который должен состояться 29 декабря. Сюжет был снят в колонии Донецка.

В частности, на видео показаны военнопленные — 23 летний Василий Жемелинский и 54-летний Борис Пундор.

Личность третьего пленного «Новости Донбасса» пока установить не смогли.

На видео Жемелинский спрашивает у «омбудсмена ДНР» Дарьи Морозовой: «Будем ли мы дома в этом году?». «В любом случае, вы все втроем подтверждены Донецкой народной республикой. Вы все участники предстоящего обмена», — отвечает Морозова. Она также подтвердила, что обмен должен состояться 29 декабря.

Также телеканал показал комментарий Жемелинского, который говорит съемочной группе, что намерен служить дальше в рядах Вооруженных сил Украины, «если это будет возмжно».

Кроме того, в репортаже видна тумбочка с фамилиями четырех заключенных. Кроме военнопленных Василия Жемелинского, там указан Богдан Пантюшенко, которого «Россия 1» уже показывала, и гражданский Роман Твердой. Также на тумбочке есть еще одна фамилия — «Милехин М.В.» или «Мидехин М.В.». Является ли этот мужчина пленным, «НД» пока не смогли установить.

Василий Жемелинский — военный 57-й бригады ВСУ. 17 февраля 2018 года попал в плен боевиков «ДНР» под Песками.

Борис Пундор — один из 8 военнослужащих 43-й отдельной механизированной бригады «Патриот», которые попали в плен «ДНР», заехав на грузовике на неподконтрольную украинским властям территорию 22 мая 2019 года. Как сообщало военное командование, бойцы потеряли ориентацию на местности и заехали не туда. В конце июня один из восьми пленных — Максим Горяинов — был передан пророссийскому политику Виктору Медведчуку.

Ранее «Россия 1» показала трех украинских военных, которые находятся в плену «ДНР»: Богдана Пантюшенко, Александра Коринькова и Сергея Глондара.

23 декабря трехсторонняя контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. Обмен состоится в рамках договоренностей лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия), встреча которых состоялась 9 декабря в Париже.

Точные списки на обмен еще неизвестны. По данным «Интерфакса», в обмене 29 декабря между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР» поучаствуют более 200 человек. В «ДНР» говорили, что Донецк обменяется с Киевом по формуле «87 на 55».

Обмен может состояться на пункте пропуска «Майорское» под Горловкой.

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