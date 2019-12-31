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В ООН обеспокоены передачей экс-беркутовцев на неподконтрольный Донбасс в рамках обмена

31 декабря 2019, 09:26

В ООН обеспокоены передачей экс-беркутовцев на неподконтрольный Донбасс в рамках обмена

Участие пяти бывших беркутовцев в обмене удерживаемыми лицами усложнит расследование дел Майдана, считает мониториноговая миссия ООН по правам человека в Украине.

«Передача пяти сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года, на территорию, контролируемую самопровозглашёнными "республиками", существенно усложнит правосудие и соблюдение прав жертв на справедливость», — говорится в сообщении миссии в Facebook.

Также миссия ООН разделяет беспокойство родственников погибших на Майдане. В то же время приветствует обмен удерживаемых под стражей лиц между Киевом и и группировками «ДНР»/«ЛНР».

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. В свою очередь «Л-ДНР» получили 124 человека.

В частности среди затребованных «Л-ДНР» были пятеро экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», которые подозреваются в убийстве участников Майдана. Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, Сергее Тамтуре, Александре Маринченко.

Президент Владимир Зеленский утверждает, что передача беркутовцев никак не повлияет на расследование дел Майдана. Генпрокуратура заверила, что суд над ними продолжится в любом случае.

По данным украинской стороны, в плену боевиков остаются около 300 украинцев. Президент Зеленский также сообщил, что ведутся переговоры о возвращении украинцев, которых удерживают в России и аннексированном ей Крыму.

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