США полагают, что украинский самолет случайно сбили иранские военные

Президент США Дональд Трамп допустил, что Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» могли сбить случайно, и выразил сомнение относительно версии о технической неисправности самолета. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме.



«Это трагическая вещь, говорю я вам, трагична. С другой стороны, кто-то мог просто ошибиться. Он летел над довольно беспокойным районом, и кто-то мог ошибиться. Говорят, что это была техническая неисправность, я лично не думаю, что даже такой вопрос стоит. Посмотрим, что будет», — сказал Трамп.



По словам американского лидера, подобные подозрения «есть и у других людей».



По информации CBS News, официальные лица США уверены, что самолет МАУ был сбит иранскими военными ошибочно. Источники журналистов утверждают, спутники США обнаружили включение иранского радара, а также два пуска ракеты «земля-воздух», которые произошли незадолго до взрыва самолета.



В иранском управлении гражданской авиации опровергают слова Трампа, называя информацию от разведки США частью антииранского заговора. Сегодня Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде сообщил, что Иран официально пригласил представителей США участвовать в расследовании катастрофы.



Версии о случайном сбитии самолета из произведенного в СССР зенитно-ракетного комплекса «Тор» придерживаются также источники журнала Newsweek в Пентагоне, а также в разведывательных службах США и Ирака.

Украинские специалисты рассматривают 7 версий причин авиакатастрофы Boeing 737 МАУ. Одна из —них поражение самолета зенитной ракетой российского производства.



Пассажирский самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился утром 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.



В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.