Владислав Сурков ушел с госслужбы. Он курировал «Л-ДНР» в Кремле

Помощник президента России Владислав Сурков ушел с государственной службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову. По его словам, решение было принято помощником президента из-за «смены курса на украинском направлении».



«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — написал политолог.



24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве Козак курировал ТЭК и промышленность. Также Козак участвовал в подготовке обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября. Также он принимал участие в переговорах о транзите газа через Украину в Европу. Также его называли куратором экономического направления на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. Между Сурковым и Козаком сущестововало соперничество на «украинском направлении».



По данным главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, украинскими вопросами в администрации президента вместо Суркова займется Козак.

Владислав Сурков стал помощником президента России в сентябре 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией, а также являлся куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление.



Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте на востоке Украины и аннексии Крыма Россией. Также он находится в санкционном списке Украины.