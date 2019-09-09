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Российскую группу по обмену с Украиной возглавлял вице-премьер Козак

09 сентября 2019, 11:15

Российскую группу по обмену с Украиной возглавлял вице-премьер Козак

Рабочую группу по освобождению удерживаемых лиц с российской стороны возглавлял вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак. Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак, который возглавлял аналогичную группу в Киеве.

Он отметил, что провести обмен президенты Зеленский и Путин договорились во время телефонного разговора 7 августа. «После этого началась работа рабочих групп. С украинской стороны ее возглавлял я, с российской — Дмитрий Козак», — сказал Ермак.

Помощник украинского президента также сказал, что никаких изменений в договоренностях между сторонами не произошло после телефонного разговора лидеров двух стран.

Отвечая на вопрос, был ли привлечен к процессу обмена заключенными помощник президента РФ Владислав Сурков, Ермак ответил: «Господин Сурков представляет Россию в переговорах "Нормандского формата"».

Также он заявил, что не знает о попытках Путина интегрировать в процесс обмена своего кума и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. «Считаю, что все его [Медведчука] вояжи в Россию — это его личный пиар», — подчеркнул Ермак.

7 сентября между Украиной и Россией произошел обмен удерживаемыми людьми по формуле 35 на 35.

Дмитрий Козак является одним из участников переговоров с украинской стороной, в частности, и по урегулированию на Донбассе.

Также Козака называют куратором экономического направления на подконтрольных группировкам «Л-ДНР» территориях. В 2018 году российский РБК писал, что Козак в новом правительстве остался курировать комиссию по оказанию гуманитарной поддержки неподконтрольным Украине районам Донбасса.

По данным СМИ, комиссия под руководством Козака занимается не только организацией гуманитарных конвоев, но и едва ли не всеми вопросами экономики подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» районов.

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