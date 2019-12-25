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Российский вице-премьер назвал «каплей в море» выплату Украине 3 миллиардов долларов

25 декабря 2019, 10:55

Российский вице-премьер назвал «каплей в море» выплату Украине 3 миллиардов долларов

Выплата «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов Украине в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража является «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России и Украины, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что 2,9 миллиарда долларов, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть и для России, и для Украины. Эти суммы были бы намного выше», — сказал Козак.

Также российский вице-премьер не исключил, что через 5 лет Москва и Киев продлят контракт на транзит газа в Европу. «Мы так и договорились. Если эта схема, которую мы очистили от взаимных претензий, будет работать исправно, то в следующий регуляторный период рассмотрим вопрос о продолжении такого сотрудничества», — отметил Козак.

В конце прошлой недели Украина и Россия договорились подписать до Нового года пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год. Также стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут текущие иски. При этом «Газпром до конца года выплатит «Нафтогазу» около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Достигнутые пакетные соглашения не включают пункт о прямых поставках газа в Украину, однако допускают такую возможность.

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