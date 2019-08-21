У Суркова рассказали о видении «особого статуса» Донбасса и разногласиях с Козаком

У помощника президента России Владислава Суркова и вице-премьера Дмитрия Козака существуют разногласия касательно будущего отдельных районов Донецкой и Луганской областей, вопросы которых они курируют. Об этом в интервью изданию «Актуальные комментарии» заявил близкий к Сркову политолог Алексей Чеснаков.



«Прежде всего, они оба (Сурков и Козак — прим.) работают на президента Путина. И оба будут в итоге делать то, что он скажет. Но пока он не принял окончательного решения, у них есть возможность проявлять свои предпочтения. И следовать своим взглядам на проблему. Которые у них, конечно, не вполне совпадают. А может быть, даже и совсем не совпадают», — отметил он.



Чеснаков считает, что они по-разному видят конечную цель Минского процесса и по-разному читают Минские соглашения.



«Козак, повторю, судит с экономической точки зрения. Экономически, чтобы вывести Донбасс из послевоенного шока, нужно много инвестиций. Вопрос, кто будет нести эти расходы? Украина? Россия? США? ЕС? Что ответит какой-нибудь рациональный экономист? Он ответит: кто угодно, только не мы. То есть, Донбасс надо кому-нибудь отдать, чтобы не брать на себя допрасходы. И даже не очень важно, кому. Есть также проблема санкций. Что бы ни говорили оптимисты, санкции, конечно, сдерживают наш экономический рост. И рациональный экономист полагает, что если избавиться от Донбасса, то и санкции тут же снимут, и экономический рост начнется, и вообще все будет так, как будто ничего и не было», — добавил он. При этом Чеснаков заявил, что такую точку зрения не поддерживает: «Да отдай мы хоть сто Донбассов, санкции не снимут».



По его словам, Сурков же считает, что России нужно добиться предоставления «настоящего, постоянного, твердого» так называемого особого статуса Донбасса с помощью Минских соглашений.



Отвечая на вопрос, как Сурков видит финал минского процесса, он сказал: «Донбасс должен сосуществовать с Украиной, приблизительно, как Гонконг с Китаем — один народ, две системы. Только не на пятьдесят лет, а бессрочно. Или же Украина может получить так называемый символический суверенитет над Донбассом. Что-то вроде того, как Британия над Канадой или Австралией, где английская королева номинально числится главой государства, но на деле никакой власти не имеет. Это будет хорошее решение. Смогут когда-нибудь Донбасс и Украина забыть кровь и обиды — сблизятся. Не смогут — разойдутся дальше».



Кроме того Сурков допускает, что Донбасс можно будет сделать сферой общих интересов России и Украины. «Чтобы Донбасс стал не причиной раздора, а платформой для сотрудничества и совместной работы. Там могли бы ходить на равных две валюты — рубль и гривна, работали бы совместные предприятия», — пояснил Чеснаков.

По информации Reuters и других источников, Владислав Сурков является кремлевским куратором политического направления в группировках «ДНР» и «ЛНР».



Куратором экономического направления в «Л-ДНР» СМИ называют вице-премьер-министра России Дмитрия Козака. В 2018 году российский РБК писал, что Козак в новом правительстве остался курировать комиссию по оказанию гуманитарной поддержки неподконтрольным Украине районам Донбасса.



По данным СМИ, комиссия под руководством Козака занимается не только организацией гуманитарных конвоев, но и едва ли не всеми вопросами экономики подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» районов.