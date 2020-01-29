Стороны в ТКГ пока не договорились о новых участках разведения на Донбассе

Участники Трехсторонней контактной группы на сегодняшнем заседании в Минске не пришли к согласию относительно трех новых участков разведения сил и средств на Донбассе.



Представитель России в ТКГ Борис Грызлов отметил, что стороны договорились продолжить эту работу. «Важно, чтобы данный вопрос в соответствии с решением лидеров "нормандского формата" был урегулирован до конца марта 2020 года», — приводит слова Грызлова ТАСС.



Пока что существует предварительная договоренность о разведении в районе КПВВ «Гнутово». «Координатор от ОБСЕ [Хайди Грау], обобщив предложения сторон, отметила, что пока из девяти рабочих вариантов совпадает только один, который находится в районе КПВВ "Октябрь — Гнутово"», — сказала представительница группировки «ДНР» на переговорах Наталья Никонорова.



По ее словам, даже это совпадение весьма условно, так как видение сторонами координат участков для разведения в этой локации «значительно отличаются». Никонорова подчеркивает, что для обсуждения плана-графика необходимо сначала определить три участка одним пакетом.

Разведение на новых участках, согласно договоренностям лидеров «нормандской четверки», должно состояться до конца марта. Украинская сторона, группировки «ДНР» и «ЛНР» предложили по три варианта для разведения. Из этих девяти возможных участков нужно выбрать три.



Украинская сторона предлагает такие участки: КПВВ «Гнутово», железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая.



В прошлом году стороны развели войска на участках у Станицы Луганской, Золотого и Петровского.