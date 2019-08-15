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НАБУ рассказало подробности о мошенничестве, в котором обвиняет Грымчака

15 августа 2019, 16:22

НАБУ рассказало подробности о мошенничестве, в котором обвиняет Грымчака

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило подробности мошеннических схем, в которых обвиняет заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его шурина Игоря Овдиенко.

Как отмечает пресс-служба НАБУ, следствие установило, что представитель интересов частного ООО во время общения с замминистра рассказал о проблеме, решение которой относится к сфере судебной ветви власти. Это ООО нуждалось в консультации по поводу рассмотрения гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в его пользу. На это обращение Грымчак сказал, что за вознаграждение в сумме 100 тысяч долларов, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения.

«По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда», — подчеркнуло НАБУ.

Впоследствии озвученная сумма была уменьшена до 80 тысяч долларов. После получения первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тысяч Грымчак и его «помощник» распределили средства между собой. Вторую часть (30 тысяч долларов) им передали 14 августа.

Как сообщает НАБУ, помимо этого эпизода, в одном из разговоров с Грымчаком представитель ООО рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве, которые в соответствии с законом «Об охране культурного наследия» относятся к памятникам культурного наследия. В ответ замминистра предложил свои «услуги» по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в 1 миллион долларов.

«Как заверяли участники коррупционной схемы, указанная сумма якобы должна была быть распределена между руководителями и служебными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции Украины, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие», — заявили в НАБУ.

После получения части денежных средств в сумме 450 тысяч долларов и 30 тысяч долларов от представителей ООО замминистра и его «помощник» были задержаны «на горячем».

По результатам обысков обнаружена и изъята вся сумма неправомерной выгоды, полученной 14 августа, а также часть средств, полученных ранее.

14 августа НАБУ и СБУ задержали замглавы МинВОТ Юрия Грымчака и его «помощника» по подозрению в мошенничестве. По информации правоохранителей, Грымчак требовал 1,1 миллиона долларов и был задержан при получнии части суммы в размере 480 тысяч долларов.

Вторым задержанным является брат жены Юрия Грымчака Игорь Овдиенко.

В МинВОТ подчеркнули, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства. Также в ведомстве отрицают, что второй задержанный был помощником заместителя министра.

В Генпрокуратуре заявили, что Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда, а также за влияние на должностных лиц министерства культуры и Киевской горгосадминистрации.

Адвокат Овдиенко отрицает, что у фигурантов была изъята крупная сумма денег.

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