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СБУ И НАБУ задержали замминистра МинВОТ Грымчака

Обновлено
14 августа 2019, 22:10

СБУ И НАБУ задержали замминистра МинВОТ Грымчака

Фото: 24 канал Фото: 24 канал

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его сообщника по подозрению в мошенничестве (часть 4 статьи 190 УК). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Указанные лица, якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долларов США», - говорится в сообщении.

Фото: 24 канал

Отмечается, что Грымчак и его помощник были задержаны при получении части средств в размере 480 тысяч долларов.

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.

В тоже время жена замминистра сообщила об обысках.

«Сейчас проходит задержание моего мужа Грымчака Юрия Николаевича Генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи», - говорится в сообщении.

По данным генпрокурора Украины Юрия Луценко, Юрий Грымчак и его помощник требовали взятку за влияние на решение судов.

«НСРД свидетельствует, что он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений», - написал Луценко на своей странице в Facebook.

Вторым задержанным является Игорь Овдиенко. По словам жены Грымчака, это ее брат.

Фото: Telegram / Владимир Бойко

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