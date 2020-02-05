Дело Шеремета: Суд продлил ночной домашний арест подозреваемой Дугарь

Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест до 4 апреля подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военному медику Яне Дугарь. Об этом сообщает издание «Ґрати».



Дугарь будет находиться по месту службы в Гвардейском Днепропетровской области. Ночной домашний арест действует с 20:00 до 7:00. До этого суд разрешил ей находиться в Киеве, но когда смягчил домашний арест до ночного, вновь отправил в Гвардейское.



Адвокат подозреваемой Виталий Коломиец заявил, что защита будет обжаловать решение суда и рассчитывает это сделать уже на текущей неделе.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были.



По версии следствия, Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Кузьменко и Дугарь. Утверждается, что ночью 20 июля 2016 года Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль Subaru в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.



Антоненко и Кузьменко были арестованы и отправлены в СИЗО на два месяца. 3 февраля суд продлил арест Кузьменко еще на два месяца.



Супруги Грищенко находятся под арестом в рамках другого уголовного дела. Обвинения в деле Шеремета им пока не предъявляли.