Ермак: Договоренностей о встрече Зеленского с Путиным до «Нормандии» пока нет

Возможность встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина до встречи в «нормандском формате» пока не обсуждалось. Об этом заявил новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак.



«Пока что никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было», — сказал Ермак во время брифинга.



По его словам, решение о такой встрече будет принимать Зеленский. «Если он будет видеть, что встреча необходима, может стать шагом относительно получения действительных результатов от переговоров в "Нормандском формате", то мы этого не исключаем», — добавил глава ОП.



Также Ермак заявил, что после назначения еще не разговаривал с российским коллегой по переговорам — заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

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Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) прошла 9 декабря в Париже. Была достигнута договоренность об обмене пленными на Донбассе, который состоялся 29 декабря. Также лидеры договорились о разведении войск на трех новых участках и прекращении огня. Новая встреча лидеров «нормандской четверки» может состояться в апреле.