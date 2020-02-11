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Козак стал главным по Украине в администрации Путина

11 февраля 2020, 12:19

Козак стал главным по Украине в администрации Путина

За политику в отношении Украины в Кремле теперь отвечает заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Я сейчас могу констатировать, что, да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции», — заявил представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, об интеграции с какими странами идет речь, Песков добавил: «Не России и Украины. У России много интеграционных процессов, помимо Украины, в которых она участвует весьма успешно».

По словам Пескова, точную формулировку обязанностей Козака зафиксируют позднее.

При этом он отметил, что прошение об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова пока не было подписано. На уточняющий вопрос, можно ли сказать, что Козак теперь будет главным сотрудником администрации президента, который занимается украинским направлением, Песков ответил: «Да».

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24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве Козак курировал ТЭК и промышленность. Также Козак участвовал в подготовке обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября. Также он принимал участие в переговорах о транзите газа через Украину в Европу. Козака называют куратором экономического направления на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. Между Сурковым и Козаком существовало соперничество.

25 января близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков сообщил об его уходе с государственной службы.

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