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Депутат Федина стала подозреваемой по делу об угрозах Зеленскому

12 февраля 2020, 15:33

Депутат Федина стала подозреваемой по делу об угрозах Зеленскому

Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» София Федина стала официально подозреваемой по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сегодня Федина посетила здание ГБР, где прокуроры Офиса генпрокурора сообщили ей о подозрении в «угрозе убийством президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью» (часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 346 Уголовного кодекса).

Досудебное расследование в уголовном производстве ведут следователи центрального аппарата Госбюро расследований. В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

26 октября депутат София Федина опубликовала в Facebook видео, которое было записано вместе с ветераном АТО Марусей Зверобой в кафе во Львове. В ролике они критикуют с использованием ненормативной лексики визит Зеленского в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.

«Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет», — говорит на видео Зверобой, обращаясь к Зеленскому. «Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы», — продолжает ее слова Федина.

После этого ГБР открыло уголовное производство по заявлению депутата от «Слуги народа» Александра Качуры.

6 февраля представители ГБР вручили Зверобой подозрение об «угрозе убийством» в адрес президента. Также подозрение планируют вручить Федине.

10 февраля суд избрал Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства: теперь она должна носить электронный браслет.

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София Федина

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