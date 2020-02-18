«ЛНР» заявила о ранении мирного жителя

Мирный житель поселка Голубовское на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области был тяжело ранен во вторник в результате обстрела. Об этом сообщает «СЦКК» при группировке «ЛНР».



Отмечается, что пострадавший пожилой мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в Кировскую городскую больницу.



В «ЛНР» также заявили о множественных разрушениях и повреждениях жилой инфраструктуры в поселках Донецкий и Голубовское. Повреждены линии электропередачи, без энергоснабжения находится жилой район Марьевка в поселке Золотое-5, отмечается в сообщении.

Сегодня утром в этом районе произошел бой. По сообщению штаба ООС, боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области. В Генштабе ВСУ сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших украинских военных.