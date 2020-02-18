Команда президента перенесла запуск Национальной платформы примирения из-за событий на Донбассе

В Киеве перенесена презентация Национальной платформы примирения и единства, анонсированная на 19 февраля. В пресс-службе советника секретаря СНБО Сергея Сивохо сообщили, что мероприятие перенесено на неопределенный срок в связи с обострением конфликта на Донбассе. На эскалацию также отреагировал сам Сивохо.



«Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а перенести!» - написал он в Facebook.



Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил о создании в Украине Национальной платформы, цель которой – достижение мира на Донбассе. По словам Зеленского, участники этой платформы, в том числе, переселенцы из Донецка и Луганска должны участвовать в переговорах на минской площадке.

По сообщению штаба ООС, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области. В Генштабе ВСУ сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших украинских военных.