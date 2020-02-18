В штабе ООС рассказали о ситуации на Луганщине

Незаконные вооруженные формирования 18 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе с начала суток. Почти все обстрелы были в Луганской области. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения и еще двое - боевые поражения. Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.



Позиции военных были обстреляны из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, танковых вооружений, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Один обстрел был в районе поселка Березовое. Шесть раз боевики обстреляли украинские позиции вблизи поселка Крымское Новоайдарского района, четыре раза – у поселка Новотошковское Попаснянского района, дважды – у хутора Вольный на окраине города Золотое и еще два раза – у поселка Золотое-4 (входит в состав города Золотое). По одному разу были обстреляны позиции у поселка Орехово Попаснянского района, у райцентра города Попасная и поселка Луганское в Донецкой области.



Как сообщалось ранее, вблизи поселка Орехово боевики предприняли попытку штурма украинских наблюдательных постов. Завязался бой.



В штабе ООС сообщают, что позиции украинских военных не потеряны.



По данным разведки, в результате боевого столкновения боевики потеряли 4 человек погибшими и еще 6 получили тяжелые ранения.