На заседание комитета Рады вызвали главу Минобороны и представителей Генштаба из-за обострения на Донбассе

На заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки для отчета о вчерашнем обострении ситуации на линии столкновения в Луганской области вызвали представителей Генштаба Вооруженных сил и министра обороны Андрея Загороднюка.



Об этом сообщила народный депутат и член комитета Ирина Верещук (фракция «Слуга народа»), передает «Интерфакс-Украина».



Заседание комитета состоится сегодня.

По сообщению штаба ООС, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области. В Генштабе ВСУ сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших украинских военных. Там добавили, что в рядах боевиков — четверо погибших и шестеро раненых.



ОБСЕ зафиксировала более 2300 взрывов во время вчерашнего боя в Луганской области.