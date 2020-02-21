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Самолет «Шахтера» может эвакуировать из Китая оставшихся украинцев

21 февраля 2020, 19:55

Самолет «Шахтера» может эвакуировать из Китая оставшихся украинцев

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) может принять решение об эвакуации украинцев, оставшихся в Китае, на самолете «горняков» в случае такой необходимости.

Среди пассжиров должна быть и украинка Анастасия Зинченко, которая отказалась эвакуироваться и осталась в Китае со своей собакой – животное не взяли на борт.

«После поединка (с "Бенфикой", - ред.) удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю (Зинченко, - ред.) и других украинцев из Китая. Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами», - сообщил капитан «Шахтера» Андрей Пятов.

Также он рассказал, что посвещавшись с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным, футболисты решили помочь финансово людям, эвакуированным из Китая. «Шахтер» готов направить деньги, вырученные от продажи билетов после матча с «Бенфикой», на обеспечение «комфортных бытовых условий» для тех, кто находится на карантине в Новых Санжарах. 

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20 февраля самолет авиакомпании SkyUp доставил из Китая 45 украинцев и 27 иностранных граждан. Все они размещены на территории медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области на 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

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Весной 2019 года «Шахтер» получил брендированный «Боинг». Cамолет в цветах и символике «горняков» предоставила авиакомпания SkyUp, сотрудничество с которой началось летом того же года.

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