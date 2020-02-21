Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В полиции рассказали о пострадавших и задержанных в Новых Санжарах

21 февраля 2020, 00:33

В полиции рассказали о пострадавших и задержанных в Новых Санжарах

Во время столкновений с полицией в Новых Санжарах (Полтавская область) из-за размещения на карантин в санатории Нацгвардии Украины эвакуированных из Ухани (Китай) украинцев и иностранцев, были задержаны 24 участника акции. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам, 17 человек были задержаны утром, вечером еще семь протестующих.

Читайте также:

«Все мы люди». Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за самолета из Китая

За медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский, которые пострадали в результате столкновений в Новых Санжарах.

Кроме того, в полиции сообщили об открытии двух уголовных производств за массовые беспорядки и угрозы или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Читайте также:

Аваков приехал успокаивать жителей Новых Санжар из-за эвакуации из Китая

«Группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка. Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей. Для защиты граждан и прекращения массовых беспорядков работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями закона», - сказано в сообщении.

Еще по теме

Места
Новые Санжары
Прочее
столкновения коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:35
Взрыв в копанке Шахтерска и новое задержание «агента СБУ» в Луганске. Главное за день
16:29
В Алчевске похоронили боевика «ЛНР» из Беларуси, а в Перми — российского
13:35
В «ДНР» заявили о закрытии более 50 школ на карантин
11:07
«ДНР»: Пять человек погибли от свиного гриппа с начала года
08:44
На копанке «ДНР» в Шахтерске произошел взрыв. Пять горняков пострадали
23:28
Ситуация в районе Золотого, отсутствие зарплат в Донецке и новые подземные толчки в Макеевке. Главное за день
22:44
Министерство обороны: На Донбассе сегодня около 25 тысяч российских военных
14:32
В «ДНР» обещают погасить долги по зарплате «бюджетников»
10:13
Трое детей пострадали в ДТП в Макеевке
09:38
В Макеевке произошел очередной подземный толчок
08:39
ОБСЕ насчитала более 2300 взрывов во время боя в Луганской области
23:47
Обсуждение совместных патрулей и эскалация на Донбассе. Главное за день
14:52
«ЛНР» заявила о ранении мирного жителя
10:25
Штаб ООС назвал потери в результате боя на Луганщине
09:26
ОБСЕ подтвердила ранения жителя Донецка и жительницы Перевальска
все новости
00:33
В полиции рассказали о пострадавших и задержанных в Новых Санжарах
23:35
Взрыв в копанке Шахтерска и новое задержание «агента СБУ» в Луганске. Главное за день
22:45
Жители Торецка уже неделю ждут воду в кранах
22:11
Под Офисом президента митингующие призвали Зеленского не уступать Путину
21:51
«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче Лиги Европы
21:07
На Донетчине от выстрела скончался работник фискальной службы
20:16
У OLL.TV произошел сбой во время показа матча «Шахтера»
20:09
Автобусы с эвакуированными из Уханя прибыли в Новые Санжары, местные жители протестовали
19:15
Пристайко: Голос переселенцев из Донбасса должен быть услышан в Минске
18:10
СБУ выясняет, кто отправил от имени Минздрава письма про коронавирус в Украине
17:08
Боевики на Луганщине отдали тело погибшего украинского военного
16:29
В Алчевске похоронили боевика «ЛНР» из Беларуси, а в Перми — российского
16:10
Суд отложил рассмотрение дела бывшего «министра ДНР»
15:30
Глава ГБР выступила за отмену закона об амнистии участников Майдана
14:57
Бородняский рассказал о помощи «Битвы экстрасенсов» в расследовании преступлений
все новости
ВИДЕО
Что задумал Киев на Донбассе. Подробности из Мюнхена ►
16 февраля, 09:15
Как живут дети новой войны. «Поколение Донбасс» ►
12 февраля, 17:20
Выборы 2020. К чему готовится «ДНР» ►
09 февраля, 10:10

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция