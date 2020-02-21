В полиции рассказали о пострадавших и задержанных в Новых Санжарах

Во время столкновений с полицией в Новых Санжарах (Полтавская область) из-за размещения на карантин в санатории Нацгвардии Украины эвакуированных из Ухани (Китай) украинцев и иностранцев, были задержаны 24 участника акции. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.



По его словам, 17 человек были задержаны утром, вечером еще семь протестующих.

За медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский, которые пострадали в результате столкновений в Новых Санжарах.



Кроме того, в полиции сообщили об открытии двух уголовных производств за массовые беспорядки и угрозы или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

«Группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка. Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей. Для защиты граждан и прекращения массовых беспорядков работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями закона», - сказано в сообщении.