Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Аваков сравнил ситуацию в Новых Санжарах со Славянском после освобождения

21 февраля 2020, 12:25

Аваков сравнил ситуацию в Новых Санжарах со Славянском после освобождения

Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что ситуация в Новых Санжарах на Полтавщине, где местные жители протестовали против заселения эвакуированных из Китая в санаторий, ему напомнила Славянск на следующий день после освобождения от боевиков летом 2014 года.

«То, что я сегодня увидел, меня это просто потрясло. У меня полнейшее дежавю. В последний раз я такое видел в Славянске на следующий день после освобождения», — сказал он в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» во время включения из Новых Санжар в четверг вечером.

Аваков подчеркнул, что не знает, что «родило такую неоправданную остервенелость» у людей. «Об этом нужно думать нам всем. Это не только вопрос к власти, это вопрос ко всем нам... Что-то у нас не так с осознанием происходящего. Мы все обязаны вынести уроки», — считает глава МВД.

В полдень 20 февраля в аэропорту Харькова приземлился самолет с эвакуированными людьми из китайского Уханя. На борту находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. 

На автомобилях ГСЧС их повезли в медцентр Нацгвардии «Новые Санжары» на Полтавщине, где обсервация продлится 14 дней.

Вечером колонна прибыла в поселок Новые Санжары, где произошло столкновение правоохранителей с местными жителями, которые препятствовали заселению эвакуированных в санаторий. Протестующие перегораживали дорогу подожженными ветками и дровами, которые пришлось вручную разбирать пожарным. Также в автобусы с эвакуированными бросали камни, один из них разбил стекло. Столкновения с полицией в Новых Санжарах начались еще утром.

Во время столкновений в Новых Санжарах были задержаны 24 человека, пострадали 9 правоохранителей и один гражданский.

Еще по теме

Люди
Арсен Аваков
Места
Славянск Новые Санжары
Другое
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:27
«ДНР» сообщила о задержании «таможенников» за махинации
23:35
Взрыв в копанке Шахтерска и новое задержание «агента СБУ» в Луганске. Главное за день
16:29
В Алчевске похоронили боевика «ЛНР» из Беларуси, а в Перми — российского
13:35
В «ДНР» заявили о закрытии более 50 школ на карантин
11:07
«ДНР»: Пять человек погибли от свиного гриппа с начала года
08:44
На копанке «ДНР» в Шахтерске произошел взрыв. Пять горняков пострадали
23:28
Ситуация в районе Золотого, отсутствие зарплат в Донецке и новые подземные толчки в Макеевке. Главное за день
22:44
Министерство обороны: На Донбассе сегодня около 25 тысяч российских военных
14:32
В «ДНР» обещают погасить долги по зарплате «бюджетников»
10:13
Трое детей пострадали в ДТП в Макеевке
09:38
В Макеевке произошел очередной подземный толчок
08:39
ОБСЕ насчитала более 2300 взрывов во время боя в Луганской области
23:47
Обсуждение совместных патрулей и эскалация на Донбассе. Главное за день
14:52
«ЛНР» заявила о ранении мирного жителя
10:25
Штаб ООС назвал потери в результате боя на Луганщине
все новости
14:27
«ДНР» сообщила о задержании «таможенников» за махинации
14:06
В Кремле заявили, что даты саммита «нормандской четверки» пока нет
13:28
Зеленский: Вчера показалось, что Украина — Европа Средневековья
13:05
Среди эвакуированных из Китая — трое жителей Мариуполя
12:50
В России приговорили экс-министра обороны Украины Гриценко к 6 годам колонии
12:25
Аваков сравнил ситуацию в Новых Санжарах со Славянском после освобождения
11:33
Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с Зеленским и не знает о шутке про «хубло»
10:57
Опрос: Более 60% украинцев не доверяют Кабмину и премьеру Гончаруку
10:38
Пристайко во время встречи с генсеком ООН затронул тему операции на Донбассе
10:10
Путин допускает договоренность «о мире, о дружбе» с Зеленским
09:42
Украина продолжает работу над новой редакцией Минских соглашений
09:06
Зеленский позвонил украинке, которую оставили в Ухане из-за собаки
08:20
Глава Минздрава проведет две недели в одном помещении с эвакуированными из Китая
08:07
Штаб ООС зафиксировал 14 обстрелов на Донбассе
00:33
В полиции рассказали о пострадавших и задержанных в Новых Санжарах
все новости
ВИДЕО
Что задумал Киев на Донбассе. Подробности из Мюнхена ►
16 февраля, 09:15
Как живут дети новой войны. «Поколение Донбасс» ►
12 февраля, 17:20
Выборы 2020. К чему готовится «ДНР» ►
09 февраля, 10:10

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция