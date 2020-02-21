Аваков сравнил ситуацию в Новых Санжарах со Славянском после освобождения

Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что ситуация в Новых Санжарах на Полтавщине, где местные жители протестовали против заселения эвакуированных из Китая в санаторий, ему напомнила Славянск на следующий день после освобождения от боевиков летом 2014 года.



«То, что я сегодня увидел, меня это просто потрясло. У меня полнейшее дежавю. В последний раз я такое видел в Славянске на следующий день после освобождения», — сказал он в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» во время включения из Новых Санжар в четверг вечером.



Аваков подчеркнул, что не знает, что «родило такую неоправданную остервенелость» у людей. «Об этом нужно думать нам всем. Это не только вопрос к власти, это вопрос ко всем нам... Что-то у нас не так с осознанием происходящего. Мы все обязаны вынести уроки», — считает глава МВД.

В полдень 20 февраля в аэропорту Харькова приземлился самолет с эвакуированными людьми из китайского Уханя. На борту находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.



На автомобилях ГСЧС их повезли в медцентр Нацгвардии «Новые Санжары» на Полтавщине, где обсервация продлится 14 дней.



Вечером колонна прибыла в поселок Новые Санжары, где произошло столкновение правоохранителей с местными жителями, которые препятствовали заселению эвакуированных в санаторий. Протестующие перегораживали дорогу подожженными ветками и дровами, которые пришлось вручную разбирать пожарным. Также в автобусы с эвакуированными бросали камни, один из них разбил стекло. Столкновения с полицией в Новых Санжарах начались еще утром.



Во время столкновений в Новых Санжарах были задержаны 24 человека, пострадали 9 правоохранителей и один гражданский.