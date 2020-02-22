ОБСЕ рассказала о повреждениях жилых домов в день боя на Луганщине

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали повреждения жилых домов и электроподстанции в результате обстрелов в неподконтрольных украинским властям Золотом-5 и Голубовском Луганской области. Об этом сообщается в свежем отчете миссии.



Так в Золотом-5 зафиксированы повреждения двух жилых домов, а также четырех жилых домов и одной электроподстанции в Голубовском.



В Золотом-5 хозяин одного их домов рассказал наблюдателям, что 18 февраля около 10:00–11:00, он был на приусадебном участке, когда поблизости разорвался снаряд.



В Голубовском хозяин одного из домов сказал, что примерно в 9:00 18 февраля он находился во дворе перед домом, когда услышал громкий взрыв вблизи пристройки. Женщина, которая представилась владелицей квартиры, рассказала, что она там не проживает, а соседи ей сообщили, что повреждения возникли утром 18 февраля.

Утром 18 февраля в этом районе произошел бой между украинскими военными и боевиками группировки «ЛНР».



По сообщению штаба ООС, боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области. В Генштабе ВСУ сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших украинских военных. Там добавили, что в рядах боевиков — четверо погибших и шестеро раненых. Отмечалось, что украинские военные дали «адекватный ответ» с применением артиллерии.